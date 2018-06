Composition florale refusée à un couple gay : la cour suprême américaine donne raison à la fleuriste

Ce débat autour de grands principes protégés par la Constitution liberté de croyance (égalité sexuelle et liberté d'expression) est appelé à se poursuivre, car de multiples tribunaux dans tous les Etats-Unis sont saisis de plaintes sur le sujet. L'affaire du pâtissier, soutenu par une vingtaine d'Etats américains, plus tout ce que l'Amérique compte de groupes de pression chrétiens et conservateurs, ainsi que par le gouvernement de Donald Trump, est devenue emblématique. Au final les sages n'ont offert qu'une victoire incomplète au pâtissier, sans instituer des exemptions dont auraient bénéficié les croyants.