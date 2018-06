Condamnée à la perpétuité, la djihadiste française Mélina Boughedir, ne "comprend pas cette peine" : le récit de notre envoyé spécial

Dans un premier temps, la cour lui a posé quelques questions avant de lui montrer une planche de photos sur lesquelles se trouvaient des combattants de l'Etat islamique. Le président lui a ensuite demandé de donner les numéros des personnes qu'elle aurait pu rencontrer lors de son passage en Syrie - où elle est restée quatre jours - et près de Mossoul - où elle est restée plusieurs mois.





Dans un second temps, et très exceptionnellement, la parole a été donnée à la défense (trois avocats français et un avocat irakien). Ils ont pu lui poser quelques questions par l'entremise du président pour lui demander notamment si elle partageait l'idéologie de l'Etat islamique, si elle avait elle-même participé aux combats.





Le président s'est ensuite retiré cinq ou six minutes pour délibérer et est revenu dans la salle d'audience pour l'annonce de la sentence. Après avoir de nouveau interrogé Mme Boughedir sur la raison et les détails de son entrée en Syrie et en Irak, le président du tribunal a affirmé que "les preuves rassemblées sont suffisantes pour condamner la criminelle à la prison à perpétuité".