Confinement : "Il n'y a pas de quoi se plaindre", relativise l'un des survivants du crash des Andes

"On te dit de rester chez toi et de te laver les mains. Et tu as toutes les commodités : la télévision, internet et à manger. Il n'y a pas de quoi se plaindre", tranche Carlos Paez. Cet Uruguayen de 66 ans est bien placé pour parler de l'isolement : il est l'un des "survivants des Andes", ces 16 rescapés de l'avion qui s'était écrasé dans les Andes, aux confins de l'Argentine et du Chili, le 13 octobre 1972, avec 45 personnes à bord. Ces 16 survivants avaient passé 72 jours à attendre que quelqu'un vienne les sauver.