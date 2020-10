Conflit au Nagorny Karabakh : "Une tragédie" qui doit cesser "au plus vite", prévient Poutine

La moitié de la population déplacée, une pluie de roquettes et des victimes toujours plus nombreuses : le Nagorny Karabakh s'enfonce dans la crise. Après dix jours d'hostilités, ce territoire séparatiste est toujours vivement disputé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Une "tragédie" pour Vladimir Poutine, qui s'est exprimé publiquement ce mercredi pour demander l'arrêt des affrontements.

"C'est une énorme tragédie. Des gens meurent, il y a de lourdes pertes des deux côtés. Nous espérons que ce conflit cessera au plus vite", a indiqué le président russe dans un entretien accordé à la télévision publique Rossiya et diffusé par le Kremlin. Avant d'insister : "Si ce conflit (vieux de 30 ans, ndlr) ne peut être définitivement résolu, car on en est loin, au moins nous appelons, j'insiste là-dessus, à un cessez-le-feu. Et c'est au plus vite qu'il faut le faire".