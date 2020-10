Conflit au Nagorny Karabakh : vers un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce 10 octobre ?

Vers un apaisement des tensions ? L'heure est à l'optimisme modéré en Nagorny Karabakh après l'accord de cessez-le-feu. Les deux puissances impliquées - Azerbaïdjan et Arménie - ont décidé de revenir, au moins provisoirement, sur une trajectoire de résolution pacifique du conflit. "Un cessez-le-feu est annoncé à partir de 12 heures 00 minutes le 10 octobre 2020 dans des buts humanitaires", a ainsi précisé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la Russie ayant joué un rôle absolument essentiel de médiation dans les négociations.

Après plus de deux semaines de combats acharnés et meurtriers, les deux protagonistes vont pouvoir "échanger des prisonniers de guerre, d'autres personnes et les corps des tués avec la médiation et en accord avec les critères du Comité de la Croix-Rouge". Les deux pays opposés dans ce conflit frontalier au Nagorny Karabakh se sont, par la même occasion, engagés à ouvrir des "négociations substantielles pour parvenir rapidement à un règlement pacifique" du conflit.