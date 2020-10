Conflit au Nagorny-Karabakh : vers un cessez-le-feu ce week-end ?

Après de longs jours de conflits au Nagorny-Karabakh et plusieurs centaines de morts arméniens comme azerbaïdjanais, tant parmi les civils que parmi les forces armées, la situation pourrait peut-être, enfin, s'apaiser. Une médiation internationale, organisée par la France, la Russie et les Etats-Unis va permettre aux deux pays de reprendre le processus de paix.

"On s'oriente vers une trêve ce soir ou demain mais c'est encore fragile", a déclaré l'Elysée à l'issue d'échanges téléphoniques entre Emmanuel Macron les chefs d'Etats concernés, jeudi soir et vendredi matin. Dans la foulée de ces appels, Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a rencontré son homologue arménien à Erevan, capitale arménienne. Suite à ces échanges, les chefs des diplomaties des deux pays ont donc accepté, sur une invitation du président Vladimir Poutine, de se retrouver dans la capitale russe pour des négociations, qui ont commencé ce vendredi en début d'après-midi.

Dans le même temps, la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, a demandé un "cessez-le-feu urgent face à l'impact sur les civils". Elle juge "très inquiétant de constater que ces derniers jours des zones peuplées auraient été prises pour cible et bombardées à l'arme lourde dans la zone de conflit et ses environs" et rappelle "à tous les Etats ayant une influence sur les parties au conflit, qu'ils sont tenus par le droit international de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer le respect du droit international humanitaire". Mme Bachelet a par ailleurs appelé tous les dirigeants politiques de ce conflit à s'abstenir d'utiliser un "discours haineux" : "ce qu'il faut de la part de tous, c'est un dialogue constructif visant à protéger les droits humains et à favoriser une solution politique durable au conflit".