Conflit entre Israël et le Hamas : quel bilan, après onze jours de violences ?

Pour retrouver la trace d'un bilan aussi élevé, il faut remonter à l'été 2014. A l'époque, le conflit de 51 jours avait ravagé la bande de Gaza et fait au moins 2251 morts côté palestinien, pour la plupart des civils, et 74 côté israélien, quasiment tous des soldats.

Côté israélien aussi, l'heure est au deuil. Du fait de roquettes lancées sur Israël depuis la bande de Gaza par le Hamas, 12 personnes ont été tuées, en grande majorité des Israéliens, parmi lesquelles un enfant israélien de 6 ans et une adolescente arabe israélienne de 16 ans et son père. Parmi les morts figurent aussi une ressortissante indienne et deux ressortissants thaïlandais. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, 357 personnes ont été blessées.

Outre le bilan humain, c'est sur le plan matériel que ces hostilités vont laisser de nombreuses traces. Près de 1500 habitations ont été touchées à Gaza par des frappes, dont 205 tours résidentielles et maisons complètement détruites, selon le Hamas. Soixante-quinze établissements gouvernementaux et publics ont été endommagés, toujours d'après le mouvement islamiste. Quatorze kilomètres de conduites d'eau, 50 puits et 17 kilomètres de conduites d'eaux usées ont été endommagés, a-t-il également indiqué.

Neuf lignes électriques ont été coupées et 31 postes électriques et 79 kilomètres de câbles touchés. Plus de 450 véhicules ont été détruits ou lourdement endommagés, toujours selon le Hamas. Trois mosquées ont été complétement détruites et une église a été endommagée, a indiqué le mouvement islamiste.

Sur le sol israélien, c'est grâce au "Dôme de fer", le système de défense antimissiles, que de nombreux drames ont pu être évités. Des 4.070 roquettes lancées par le Hamas, 90% ont été interceptées, selon l'armée. En revanche, 2061 habitations et 1367 voitures ont malgré tout été touchées par des roquettes dans le sud et le centre d'Israël et ont fait l'objet de demandes de dédommagements, a indiqué le service des impôts israélien qui traite ces demandes.