Conflit israélo-palestinien : Emmanuel Macron "condamne fermement" les tirs de roquettes revendiqués par le Hamas

DIPLOMATIE - Le président Emmanuel Macron s’est entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Hamas, jeudi 13 mai. Il lui a signifié condamner fermement les tirs vers Israël revendiqués par le Hamas.

La population de Tel Aviv est "en grave danger", a prévenu Emmanuel Macron. Le président français s’est entretenu, jeudi 13 mai, avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, après plusieurs jours de violences entre Israël et le Hamas. Il a "fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes" qui nuisent "à la sécurité de l'État d'Israël".

Le président s’est dit "très préoccupé par l’escalade des violences au Proche-Orient (…) Le retour au calme, la paix sont nos priorités". Il a également présenté ses condoléances au président Mahmoud Abbas pour les "nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël" et a assuré vouloir "user de tous les moyens de son influence pour que le calme soit rétabli au plus vite".

Emmanuel Macron va s'entretenir avec Benjamin Netanyahu

Emmanuel Macron doit encore aborder la situation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les principaux partenaires de la France au Proche-Orient feront également partie des discussions, avec, en premier lieu, l’Égypte du président Abdelfattah Sissi. "A tous, le président de la République dira l'urgence d'un retour à la paix, d'une relance décisive des négociations nécessaires à l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens et la volonté de la France d'y contribuer dans le respect des aspirations légitimes de chacun", assure l’Élysée.

Les violences entre le Hamas et Israël, notamment marquées par de nombreux échanges de roquettes, se sont accentuées depuis plusieurs jours, faisant au moins 103 morts et 580 blessés dans la bande de Gaza et sept morts en Israël. Dans la nuit de jeudi à vendredi 14 mai, de nouveaux tirs ont eu lieu et Israël a déployé des chars à la frontière avec Gaza. Après l’annonce que l’armée israélienne avait traversé la frontière, celle-ci a fait machine arrière, plaidant un "problème de communication en interne".

