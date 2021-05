Conflit israélo-palestinien : la France est "trop timide", selon un diplomate

Alors que les affrontements s'accentuent d'heure en heure entre Israël et le Hamas, Emmanuel Macron a souligné, ce vendredi, "l'urgence d'un retour à la paix" au Proche-Orient. Pour Yves Aubin de La Messuzière, diplomate français et expert des pays arabes, cette déclaration n'est pas encore suffisante.

La question israélo-palestinienne, comme l'Irak ou le Liban, nous concerne directement. Au Proche et Moyen-Orient, tout est imbriqué et si proche de nous.

Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron demande aux États-Unis de s'engager, mais ne dit pas solennellement sa position. À mon sens, il faut qu'il présente une déclaration forte allant vers la décolonisation, quitte à se rendre sur place. Car, même si la France n'a pas la même influence qu'il y a 20 ou 30 ans, elle peut entraîner les principaux partenaires européens - pas forcément les 27 membres - à agir et à revenir à la négociation entre le Hamas et Israël.

Le président Emmanuel Macron serait donc trop timide ?

Oui, il est trop timide. La solution à deux États (la création de deux États distincts, l'un israélien et l'autre palestinien, ndlr) qu'a tenue François Mitterrand, a continué sous Chirac. À la fin des années 90, l'idée d'une création d'un État palestinien stable et démocratique émergeait, ce que Netanyahu a accepté du bout des lèvres. Plus récemment, Jean-Yves Le Drian a lui-même condamné la poursuite de la colonisation par Israël, mais aujourd'hui, on n'entend plus la voix française sur cette question.

Pourtant, Emmanuel Macron s'engage au Liban. On le voit, il donne sa vision stratégique. Cela marche d'ailleurs plus ou moins. Seulement, on ne peut pas avoir des contacts avec le Hezbollah et refuser le dialogue avec le Hamas. C'est une complète contradiction.