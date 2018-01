Conflit israélo-palestinien : Mahmoud Abbas rejette la médiation de Donald Trump

Donald Trump avait en effet émis le souhait de présider l'accord diplomatique "ultime" entre territoires palestinien et israélien. Depuis de nombreuses années, les État-Unis sont l'un des piliers historiques du processus de paix dans ce conflit qui dure depuis une soixantaine d'années. Et les tensions ravivées par la décision de Donald Trump du 6 décembre dernier nuisent à la stabilité de la région. Après ses propos sur le rejet de toute médiation américaine, Mahmoud Abbas a laissé entendre qu'Israël avait mis un terme aux accords d'Oslo portant sur l'autonomie palestinienne, accords signés en 1993 et qui faisaient office jusqu'à présent de référence des pourparlers de paix.





"Je dis qu'il n'y a plus d'Oslo, Israël a mis fin à Oslo", a répété le président palestinien, ajoutant que des décisions pour l'avenir devaient être prises durant cette rencontre. Le 13 septembre 1993, après six mois de négociations secrètes à Oslo, Israël et l'OLP se reconnaissaient mutuellement et signaient à Washington en présence du président Bill Clinton une "Déclaration de principes" sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans. Quelle que soit la conclusion des plus de 120 membres du Conseil central, la décision échoira en dernier ressort au président palestinien.