Conflit sur la pêche : "On se donne quelques jours pour voir si ce dialogue est réel", affirme Clément Beaune

Un (nouveau) premier pas vers la résolution du conflit ? Alors que la situation est enlisée depuis plusieurs semaines sur l'attribution des licences de pêches, les secrétaires d'État français et britannique se sont rencontrés ce jeudi à Paris. "On n’a pas résolu nos désaccords", indique toutefois Clément Beaune, invité de LCI. Malgré tout, cet entretien au sommet semble avoir permis de relancer des négociations qui ont récemment semblé sans issue.

"On a des mesures de pressions sur les Britanniques. Quand nous les avons évoqué, cela a débloqué le dialogue", confirme le secrétaire d'État aux affaires européennes. "On n'a aucune naïveté, on se donne quelques jours pour voir si ce dialogue est de façade ou s’il est réel", tempère-t-il toutefois, se disant prêt à mettre en application les "mesures de pression" précédemment annoncées.

Dans un second temps, le ministre est revenu sur les (petites) concessions arrachées au gouvernement britannique. "Ces derniers jours, nous avons obtenu que des licences, jusque-là provisoires, deviennent définitives", explique-t-il. "Dans les 200 licences [qui font encore l'objet de désaccord, ndlr], certaines sont provisoires et l’on veut qu’elles deviennent définitives. D’autres ne sont pas là du tout", précise-t-il encore. À noter que la plupart de ces licences manquantes sont essentiellement concentrées dans deux régions, les Hauts-de-France et les îles Anglo-normandes. "On ne demande pas à renégocier l’accord du Brexit, on demande de l’appliquer", rappelle Clément Beaune, qui se veut "d'un optimisme prudent".

Ce vendredi, les dirigeants franco-britanniques vont s'entretenir avec leurs homologues européens. Les discussions techniques entre Londres et Paris reprendront, elles, en début de semaine prochaine. D'ici là, aucune mesure de rétorsion ne sera mise en œuvre.