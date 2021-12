Pêche post-Brexit : le Royaume-Uni accorde 23 licences supplémentaires à la France

"Un travail technique plus approfondi se poursuit sur sept demandes de licences supplémentaires concernant des navires de remplacement, et devrait se conclure lundi", a ajouté le porte-parole britannique, balayant l'échéance française. Cette annonce a été confirmée par la Commission européenne, qui négocie au nom de la France.

"Cette décision est une importante étape dans un long processus. Nous allons examiner (...) la base légale de chaque demande de licence qui n'a pas encore été approuvée", a souligné samedi, sur Twitter, le commissaire européen à la Pêche Virginijus Sinkevicius.

En vertu de l'accord signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais depuis plus de onze mois, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. Avec les 23 approbations annoncées samedi, la France a jusqu'ici obtenu 1027 licences de pêche post-Brexit et en réclame donc encore 81.