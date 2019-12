Conflit ukrainien : un sommet Zelensky-Poutine-Merkel-Macron à Paris pour renouer le dialogue

Renouer le dialogue, après trois ans de paralysie des négociations. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se retrouvent ce lundi à Paris aux côtés d'Emmanuel Macron et Angela Merkel pour ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, engluées depuis le conflit en Ukraine.

Ce sommet au format "Normandie" - en référence à la région française où les dirigeants des quatre pays s'étaient retrouvés pour la première fois en 2014 – promet d'être électrique. Si une certaine détente se fait sentir depuis l'arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky en mai dernier, la guerre entre Kiev et les séparatistes prorusses a fait plus de 13.000 morts dans la région du Donbass et un million de déplacés depuis 2014. L'Occident et l'Ukraine accusent Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que la Russie nie, affirmant jouer un rôle politico-humanitaire pour protéger les populations locales russophones. Les combats ont fortement baissé en intensité depuis les accords de Minsk en 2015. Mais 80.000 hommes continuent de se faire face de part et d'autre d'une ligne de front qui s'étire sur 500 kilomètres. Et chaque mois, des morts sont à déplorer dans des accrochages ou sur des mines.