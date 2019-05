"Confrontation" entre Macron et Merkel : ce n'est qu'une affaire de traduction

Dans cet entretien, la chancelière conservatrice allemande, qui quittera le pouvoir au plus tard en 2021, admet également qu'il y a "des différences de mentalité" entre elle et Emmanuel Macron, ainsi que des "différences dans (leur) compréhension des rôles". Mais Angela Merkel a nié toute détérioration des relations franco-allemandes, et même vanté les "énormes progrès" réalisés grâce au couple franco-allemand, notamment en matière de défense.





Du côté de l'Élysée, outre ces observations sur la traduction de la pensée merkelienne, on renvoie aux déclarations du président français. Interrogé lors d'une conférence de presse à Paris, Emmanuel Macron a répondu assumer la "confrontation féconde" avec sa partenaire allemande, en opposition à une "confrontation stérile" ou à une "entente stérile", et affirme avoir pour objectif de "bâtir un compromis".