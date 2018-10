Congé parental : l'Espagne sur la voie de l'égalité

Si dans l'Hexagone, les papas peuvent s'absenter onze jours, le congé de paternité est à 60 jours en Suède et en Islande, et l'Espagne envisage de faire pareil. En effet, le gouvernement espagnol veut instaurer une parité totale entre les deux parents. Il prévoit notamment de faire passer le congé de paternité de cinq à seize semaines. Cette mesure entièrement financée par la sécurité sociale espagnole coûte tout de même plus d'un milliard d'euros.



