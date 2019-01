Congé paternité obligatoire : comment ça se passe en Suède ? On a posé la question à un jeune papa expert

Les poussettes baladées par des pères semblent plus nombreuses que celles des mères. À Stockholm, la capitale de la Suède, la plupart des allées des parcs et jardins publics sont foulées depuis plusieurs années déjà par une faune encore (trop) rare en France : celle des jeunes papas profitant de leur congé parental. Il faut dire qu’au pays de la parité sacrée, chaque parent, et donc le père, est incité à s’occuper de son/ses enfant(s), plaçant la vie de famille au sommet de la hiérarchie. Un système "unique" selon le photographe suédois Johan Bävman, auteur du projet "Swedish Dads" ("Pères suédois").





Cette incitation s’illustre très concrètement. Bien plus avantagés que leurs semblables français, ce que dénonce une pétition à l’initiative du magazine Causette, les couples suédois se partagent ainsi équitablement 480 jours – deux mois pour chacun, onze à se répartir – avec prise en charge par l’Etat de près de 80% du salaire pendant les 390 premiers jours et 180 couronnes (18 euros environ) par jour pendant les 90 derniers. En cas de naissances multiples, six mois supplémentaires sont ajoutés par enfant. Difficile de trouver mieux en Europe. "Le but de ce dispositif né il y a plus de 40 ans est de promouvoir l’égalité des sexes", souligne Johan Bävman, lui-même père d’un petit garçon, pour qui des progrès restent néanmoins à faire.