Congo : l'OMS alerte sur la "pire épidémie de rougeole au monde", qui a fait 6 000 morts

Depuis plusieurs mois, une violente épidémie de rougeole sévit en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette épidémie est la "pire au monde" et a coûté la vie à plus de 6000 personnes en l'espace d'une année. En 2019, "plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés" à travers le pays et "environ 310.000 cas suspects" de rougeole ont été notifiés, indique l'OMS dans un communiqué.

L'OMS ajoute que "25 % des cas de rougeole enregistrés concernent les enfants de plus de cinq ans, qui sont les plus vulnérables." Si "27,6 millions de dollars américains ont été mobilisés", l'OMS estime que "40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires" pour un plan de réponse de six mois visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans notamment.