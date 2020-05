Tout savoir sur la mission historique de SpaceX

Bob Behnken et Doug Hurley, en quarantaine depuis deux semaines, se réveilleront vers 9 heures (13H00 GMT) et auront le petit-déjeuner de leur choix, selon la Nasa, très soucieuse de respecter les traditions des vols habités. Vers 12H30 (16H30 GMT), les astronautes revêtiront leurs combinaisons, conçues par SpaceX, puis ils se rendront au pas de lancement numéro 39A, dans une voiture électrique Tesla -- le constructeur automobile créé par Elon Musk. Ils monteront en haut du pas de lancement et s'installeront dans la capsule, Crew Dragon. Une heure et 55 minutes avant le décollage, à 14H38, l'écoutille sera fermée.

Le feu vert sera donné par SpaceX depuis la salle d'allumage du centre Kennedy. "Ce sera le directeur du lancement de SpaceX qui donnera le 'go' final", affirme Robert Cabana, directeur du centre. Les responsables de la Nasa seront présents. Le décollage est prévu à 16H33 (22H33 en France). Quelques minutes après le lancement, le premier étage coupera ses moteurs et se séparera. Il reviendra se poser à la verticale sur une barge au large, appelée "Of Course I Still Love You" -- SpaceX est la seule au monde à récupérer ainsi ses fusées. Crew Dragon continuera sa course avec le second étage, qui se séparera 12 minutes après le décollage. Si la fusée avait un problème, Crew Dragon est équipée d'un système d'éjection automatique : des moteurs puissants pourront la propulser très rapidement pour l'éloigner de la fusée, afin qu'elle retombe dans l'océan. Un grand dispositif de sauvetage est prévu le long de la côte atlantique et jusqu'au large de l'Irlande, selon le moment où l'éjection aurait lieu et l'endroit où Crew Dragon amerrirait. Des hélicoptères et avions avec des sauveteurs parachutistes seront en alerte pour aller secourir les astronautes.