Contre l’accueil des migrants en Europe: Matteo Salvini veut créer une "Ligue des Ligues" des partis nationalistes

"Défendre" ses frontières coûte que coûte face à l’afflux de migrants. Cet objectif, Matteo Salvini en a fait son mantra alors que la question migratoire agite l’Europe ces dernières semaines. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le ministre italien de l’Intérieur a insisté dimanche sur l’importance de la convergence des protectionnismes européens. "Je pense à une Ligue des Ligues en Europe, qui unisse tous les mouvements libres qui veulent défendre leurs frontières et le bien-être de leurs enfants", a-t-il détaillé face à 50.000 militants de la Ligue, le parti d’extrême-droite qu’il dirige, connu pour son euroscepticisme et son hostilité envers les migrants.