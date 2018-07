Contre Trump : une manifestante escalade la statue de la Liberté

De quoi provoquer un sacré remue-ménage aux abords du monument très fréquenté par les touristes en ce jour de fête nationale. Par mesure de sécurité, les 4500 visiteurs présents à ce moment-là ont été évacués. "Les gens sont émus quand ils arrivent ici. Par conséquent, interrompre ou annuler leur visite est extrêmement regrettable", déplore Jerry Willis, porte-parole du National Park Service, cité par le New York Post.





Plus tôt dans la journée, 7 activistes du groupe "Rise and Resist" avaient été arrêtés sur Liberty Island. Ils venaient de déployer une banderole hostile aux politiques controversées de Trump sur les migrants. Selon Jay W. Walker, l’un des responsables, Mme Okoumou est bel et bien membre du groupe contestataire. Pour autant, elle a décidé de faire l'ascension de la Statue de La Liberté sans en parler à ses camarades. Une action personnelle qui "apportera certainement plus d'attention à la protestation globale", souligne Jay W. Walker dans les colonnes du New York Times. Il assure enfin que le groupe la soutiendra dans ses futurs démêlés judiciaires.