COP25 : après deux semaines de négociations, un accord a minima trouvé, loin de l'urgence climatique

Une COP25 pour rien ? La conférence sur le climat qui s'est achevée ce dimanche à Madrid a accouché d'un accord a minima, sans aucune mesure contraignante. Un flop vivement critiqué par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estimant que la communauté internationale a "raté une occasion importante" d'être à la hauteur de la "crise climatique".

Dans le détail, le texte final appelle à des "actions urgentes" pour réduire l'écart entre les engagements et les objectifs de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à +2°C, voire +1,5°C. Mais le langage est "tortueux" et le résultat "médiocre", a estimé Catherine Abreu, du Climate Action Network. "Les principaux acteurs dont on espérait des avancées n’ont pas répondu aux attentes", a abondé Laurence Tubiana, architecte de l'Accord de Paris, notant toutefois que l'alliance des Etats insulaires, européens, africains et latino-américains, avait permis d'"arracher le moins mauvais résultat possible, contre la volonté des grands pollueurs."