COP26 : "Ce sont des menteurs, ils sont stupides", Arnold Schwarzenegger étrille les leaders mondiaux

"Nous sommes le seul endroit où les gaz à effet de serre ont été réduits de 25% pour les faire revenir au niveau des années 90", explique-t-il au sujet de la Californie, soulignant que l'État est "économiquement le numéro 1 aux États-Unis, avec un PIB de 3,3 milliards de dollars". "C'est la preuve qu'il est possible de protéger l'environnement et l'économie en même temps", affirme-t-il. "Si nous avons trouvé comment faire, alors ils peuvent aussi trouver comment faire. Il s'agit seulement d'avoir les couilles pour le faire."

S'agaçant de ne pas voir la lutte contre le réchauffement climatique gagner du terrain, Arnold Schwarzenegger estime que la faute revient en partie aux scientifiques, trop peu convaincant. "Ils vous donnent des faits et des chiffres, mais cela ne va convaincre personne. Si vous voulez faire la promotion d'un film, vous ne pouvez pas parler des objectifs que vous avez utilisés, comment vous l'avez financé, des effets spéciaux auxquels vous avez eu recours... Vous devez raconter l'histoire !" Or pour lui, il est fondamental d'embarquer le plus de monde possible dans ce combat. "Les grands mouvements sont toujours partis du peuple", souligne-t-il auprès de la BBC.