Corée : deux pays et une équipe

Les Jeux olympiques d'hiver s'ouvriront dans cinq jours en Corée du Sud. À l'occasion de cet événement sportif majeur, elle a multiplié les gestes d'apaisement envers son voisin du Nord. D'ailleurs, les athlètes des deux pays vont défiler ensemble. Les joueuses de hockey sont même rassemblées dans une seule et même équipe. Cependant, la trêve n'est pas si simple à observer.



