Corée du Nord : après des mois d'insultes et de provocations, Donald Trump se dit prêt à discuter avec Kim Jong-un

Se dirige-t-on vers un apaisement des tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis ? Après que le régime de Kim-Jong Un et la Corée du Sud est décidée de relancer des discussions, une première depuis décembre 2015, c’est au tour de Donald Trump de faire preuve d’apaisement. Depuis Camp David, la résidence présidentielle, le chef d’Etat américain a affirmé qu’il aimerait s’entretenir avec le leader nord-coréen. Une déclaration surprenante alors qu'il y a quelques jours, Donald Trump se vantait d'avoir "une plus gros bouton nucléaire" que Kim Jong-un.