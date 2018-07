Corée du Nord : de nouveaux missiles en cours de fabrication, six semaines après le sommet Kim Jong Un - Trump ?

Un sommet pour rien ? Six semaines après la rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-Un, le Washington Post révèle mardi 31 juillet que la Corée du Nord construirait – encore et toujours – des missiles.





"Des preuves obtenues récemment, y compris des photos prises par satellites ces dernières semaines, indiquent que le travail est en cours sur au moins un, voire peut-être deux ICBM (missile intercontinental, NDLR) à carburant liquide dans un grand complexe de recherche à Sanumdong, à proximité de Pyongyang", écrit le quotidien, citant des responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat. Des faits reconnus par Washington : le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a admis il y a quelques jours lors d'une audition au Congrès que Pyongyang continuait à produire des matériaux nucléaires.