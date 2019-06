Corée du Nord : Donald Trump passe la frontière et après ?

Une nouvelle rencontre qualifiée d'historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a eu lieu ce dimanche 30 juin 2019. Les deux présidents ont fait quelques pas côte à côte, et le chef d'État américain a même foulé le sol nord-coréen. Cela veut-il dire que les négociations sur les bombes nucléaires peuvent aboutir ?



