Corée du Nord : essai d'une "nouvelle arme" pour Kim Jong Un

Et ce tir intervient alors que Stephen Biegun, envoyé spécial américain à Pyongyang, doit se rendre la semaine prochaine au Japon et en Corée du Sud pour parler de la dénucléarisation nord-coréenne. Lors de leur rencontre le 30 juin dernier, Donald Trump et Kim Jong Un avaient décidé de reprendre les discussions, mais ces essais risquent de compromettre la reprise annoncée des pourparlers.





Par ailleurs, le président américain minimise régulièrement l'importance de ces essais en raison de la courte portée des missiles. Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo avait même considéré que les essais nord-coréens s'apparentaient à une tactique de négociation.