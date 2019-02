Kim Jong-Un est arrivé au Vietnam pour sa deuxième rencontre avec Donald Trump

En juin, à Singapour, Kim Jong-Un s'était engagé à "travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne". Mais, depuis, le manque d'avancées concrètes ont rendu sceptiques nombre d'observateurs. Et Stephen Biegun, l'émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord, a récemment reconnu que Pyongyang et Washington ne s'étaient "pas mis d'accord sur la signification" de la dénucléarisation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donc dit espérer lundi que ce nouveau sommet aboutirait à des "mesures concrètes".





Les Etats-Unis ont maintes fois réclamé que Pyongyang se débarrasse de son arsenal nucléaire de manière complète, vérifiable et irréversible. Mais, pour la Corée du Nord, la dénucléarisation a un sens plus large. Elle veut la levée des sanctions internationales qui l'étranglent et la fin de ce qu'elle perçoit comme les menaces américaines, à savoir la présence militaire en Corée du Sud et dans la région en général.