Corée du Nord : Kim Jong-un annonce la fin des essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques

Les signes de détente se font de plus en plus explicites. À une semaine d'un sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre ce dernier et le président américain Donald Trump fin mai-début juin, Pyongyang semble vouloir montrer des signes de bonne volonté. Une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul mais accueillie avec une certaine prudence par Tokyo.





Après l'ouverture d'un téléphone rouge entre les deux dirigeants de la péninsule ce vendredi, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, qui cite l'organe officiel du régime communiste, KCNA, a affirmé dans la soirée que Pyongyang s'apprête à cesser d'effectuer des essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques. "À partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux", écrit l'agence nord-coréenne. "Le nord va fermer un site d'essais nucléaires dans le nord du pays afin de prouver son engagement à suspendre les essais nucléaires."