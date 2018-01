"Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau" : le message de Kim Jong-Un pour le Nouvel An

"Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement." Lors de son message du Nouvel An, Kim Jong-Un a martelé sa volonté de poursuivre et amplifier son programme balistique, répétant que la Corée du Nord avait atteint son but d'accéder au statut d'Etat nucléaire.





La Corée du Nord "peut affronter n'importe quelle menace nucléaire des Etats-Unis, elle dispose d'une (force de) dissuasion forte qui est capable d'empêcher les Etats-Unis de jouer avec le feu", a lancé le dirigeant nord-coréen. Et d'ajouter : "Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les Etats-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage mais la réalité."