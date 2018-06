Corée du Nord : les sanctions seront levées seulement après la "dénucléarisation complète", prévient Washington

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un "a compris" que le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne devait être "rapide", a déclaré jeudi matin à Séoul le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Nous pensons que Kim Jong-un a compris l'urgence" de la situation et que "nous devons le faire rapidement", a-t-il dit après le sommet historique de Singapour entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.





"Les Etats-Unis restent engagés envers la réalisation d'une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord", a-t-il ajouté, deux jours après le sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui ont signé un document où les mentions "vérifiable" et "irréversible" ne figuraient pas.