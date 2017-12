Corée du Nord : malgré les sanctions de l'ONU, Pyongyang serait prête à lancer un satellite

Les condamnations ? La Corée du Nord semble n’y prêter aucune attention. Alors qu’une neuvième salve de sanction a été adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité de l’ONU pour contraindre le pays à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique interdits, mais aussi aux lancements de satellite, Pyongyang poursuit ses activités. Selon un journal sud-coréen, le gouvernement serait en train de préparer un nouveau lancement de satellite.





"Nous avons récemment appris par différents canaux que le Nord a achevé un nouveau satellite appelé Kwangmyongsong-5", a déclaré une source gouvernementale au quotidien Joongang Ilbo. "Leur projet est de mettre sur orbite un satellite équipé de caméras et d'instruments de télécommunication", a-t-elle ajouté. Cet article a été publié le lendemain de la publication d'un texte dans le Rodong Sinmun, organe officiel du parti au pouvoir en Corée du Nord. Il réaffirmait alors le droit de Pyongyang a lancé des satellites, assurant que ceux-ci sont "absolument" conformes à la Charte de l'ONU et au droit international relatifs aux programmes spatiaux, rapporte l’AFP. Le lancement d’un satellite algérien est notamment cité en exemple. Selon les renseignements sud-coréens, le satellite pourrait être envoyé depuis un lanceur mobile, et non du site de lancement habituel de Sohae, à l’ouest du pays.