Corée du Nord : Séoul appelle Pyongyang au calme après deux nouveaux tirs de missiles

Selon Harry Kazianis, spécialiste des questions de défense au centre de réflexion conservateur Center for the National Interest, la Corée du Nord va procéder à d'autres tirs avant le début des exercices américano-sud-coréens en août et pourrait bien continuer par la suite. "Le seule question est de savoir si le régime de Kim oserait tester un missile balistique intercontinental ou un missile de longue portée qui pourraient atteindre le territoire américain", ajoute l'expert.





À noter que près de 30.000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud. Les exercices annuels qu'ils mènent avec des dizaines de milliers de soldats sud-coréens ne manquent jamais d'irriter Pyongyang, qui les considère comme la répétition générale d'une invasion de son territoire.