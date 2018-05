Corée du Nord : Trump annonce la libération des trois otages américains

Les trois hommes en question sont Kim Hak-Song, qui travaillait pour l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP) lors de son arrestation en mai 2017 et qui a été arrêté en gare de Pyongyang, accusé d'avoir commis des "actes hostiles" contre le gouvernement. Le deuxième, Kim Sang-Duk, qui travaillait également à l’USTP, avait lui été arrêté en avril 2017 au principal aéroport de Pyongyang alors qu'il tentait de quitter le pays. Enfin, Kim Dong-Chul, un homme d'affaires et pasteur d'une soixantaine d'années, avait été condamné en avril 2016 à dix ans de travaux forcés après son arrestation pour subversion et espionnage.





Outre la libération de ces trois Américains, Donald Trump a fait savoir que son secrétaire d’Etat avait fait "une bonne rencontre" avec Kim Jong Un et que la date et le lieu de la prochaine rencontre au sommet entre les deux dirigeants avaient été fixés.