Corée du Nord : un "brillant potentiel" économique, vraiment ?

Pyongyang ne publie aucune statistique officielle, mais la banque centrale sud-coréenne pense que l'économie du Nord a enregistré en 2016 une croissance de 3,9%. Du jamais-vu depuis près de 20 ans, selon la banque. Comment la dictature en-est-elle arrivé là ? Un simple regard sur les sanctions imposées par la communauté internationale permet de deviner les piliers économiques de la Corée du Nord. Le 2 mars 2016, une résolution du Conseil de Sécurité a interdit les exportations de charbon, de fer et de minerai de fer. Pyongyang a aussi interdiction de vendre de l'or, du titane et des minerais rares utilisés dans la haute technologie et ne pourra plus se procurer de carburant pour l'aviation et pour les fusées. De sanctions visiblement inefficaces, donc.