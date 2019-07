Corée du Sud : des "boîtes à bébés" pour sauver les nouveaux-nés

En Corée du Sud, le nombre de bébés abandonnés a augmenté ces dernières années. Ce qui est rarissime pour un pays développé. Et pour cause, une loi de 2012 a obligé les parents à donner leurs identités s'ils veulent faire adopter leurs enfants. Certains les laissent donc directement dans la rue. Une association a ainsi installé une boîte devant sa porte afin de sauver les nourrissons abandonnés.



