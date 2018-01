La Corée du Nord propose au Sud d'envoyer une délégation commune aux JO

Les délégations nord et sud-coréennes se sont retrouvées mardi 9 janvier, neuf jours après la main tendue par Kim Jong-Un au moment du Nouvel An. Effaçant près de deux ans de silence et alors que le téléphone rouge a été rétabli entre les deux pays, les émissaires se sont entretenus en face-à-face dans la zone démilitarisée divisant la péninsule.





Le ministre sud-coréen de l’Unification Cho Myoung-Gyon et le vétéran nord-coréen Ri Son-Gwon ont ainsi pu échanger et délivrer leurs premières déclarations, relayées par l’AFP. "Offrons au peuple un cadeau précieux pour le Nouvel An", a annoncé le diplomate nord-coréen. "On dit qu’un voyage entrepris à deux dure plus longtemps qu’un voyage solitaire".