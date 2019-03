Corée du Sud : ils diffusaient sur Internet des images filmées dans des chambres d'hôtels

"On a déjà vu un cas semblable, où des caméras illégales étaient installées dans (des hôtels) et étaient constamment et secrètement surveillées, mais c’est la première fois à notre connaissance que les vidéos sont diffusées en direct sur Internet", ont indiqué les policiers sud-coréens à CNN.





Les caméras cachées constituent un véritable problème de société en Corée du Sud. L’an dernier, des milliers de femmes étaient descendues dans les rues de la capitale, Séoul, pour dénoncer l’espionnage sexuel. Le problème est si criant que le gouvernement a mis sur pied une escouade d’inspectrices chargées d’examiner les salles de bain publiques à la recherche de caméras dissimulées.