Corée du Sud : les Jeux olympiques d'hiver sont placés sous le signe de la paix avec la Corée du Nord

L'ouverture officielle des JO d'hiver a eu lieu le vendredi 9 février. Durant la cérémonie, les jeux ont été placés sous le signe de la paix avec la Corée du Nord. Cependant, la sincérité des uns et des autres est remise en question. Au-delà des symboles et des poignées de main, Kim Jong-un est-il capable de faire des concessions ? Les détails en images.



