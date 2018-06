Corée du Sud : tuer les chiens pour leur viande, une pratique bientôt interdite ?

Bientôt la fin de la consommation de viande canine en Corée du Sud ? Une décision de justice rendue publique cette semaine constitue un premier pas en ce sens. Une première dans ce pays, où environ un million de chiens sont mangés chaque année.

La viande de chien fait depuis longtemps partie de la tradition culinaire de la Corée du Sud, où existent pas moins de 17.000 abattoirs.





Néanmoins, cet usage décline. De plus en plus de Sud-Coréens considèrent en effet que le chien est le meilleur ami de l'homme plutôt qu'un animal de ferme destiné à être mangé. La pratique devient même taboue chez les jeunes générations et les défenseurs des droits des animaux font davantage entendre leur voix. Le sujet est par conséquent dans une zone grise juridique, en l'absence d'interdiction spécifique. Preuve de l'embarras dans lequel se trouvent les autorités, celles-ci ont invoqué la réglementation sur l'hygiène et les lois sur la protection des animaux pour faire fermer des élevages et des restaurants. Des décisions prises juste avant des événements internationaux tels que les jeux Olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Pyeongchang.