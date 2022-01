Une personne parvient à passer clandestinement de la Corée du Sud au Nord

Une traversée rarissime dans un no man's land en principe impénétrable : une personne non identifiée est entrée en Corée du Nord par voie terrestre depuis le Sud le jour du Nouvel an, a rapporté dimanche l'armée sud-coréenne, un franchissement inattendu de cette frontière ultra-fortifiée qui sépare les deux pays depuis 1953. L'individu a été détecté samedi par des équipements de surveillance à 21h20 heure locale dans la "zone démilitarisée" (DMZ, de l'anglais "demilitarized zone") qui divise la péninsule coréenne, a indiqué le Comité des chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud.

Cette zone tampon entre les deux États, un couloir d'environ 4 km de large et 248 de long situé de part et d'autre de la frontière, est probablement la zone frontalière la plus militarisée du monde. La DMZ fut créé par l’armistice qui mit fin en 1953 à la guerre de Corée, entamée trois ans plus tôt, durant laquelle les forces sud-coréennes soutenues par une coalition de l’ONU emmenée par les États-Unis s'opposèrent aux troupes nord-coréennes alliées aux soldats chinois. La zone s'étend à une cinquantaine de kilomètres au nord de Séoul et à 200 kilomètres au sud de Pyongyang.