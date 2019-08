Corine Bastide : six jours coincée dans sa voiture

Le mardi 23 juillet 2019, Corine Bastide, une femme âgée de 45 ans, fait une sortie de route au niveau d'un rond-point près de Liège. Lourdement blessée, elle est restée bloquer la tête en bas dans un fossé, pendant six jours. Le soir du lundi 29 juillet, elle est retrouvée par une femme qui collait des avis de recherche à son nom. Comment a-t-elle survécu ?



