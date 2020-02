Coronavirus : l'épidémie aux portes de Shanghai, poumon économique de la Chine

Si la situation à Hangzhou est suivie attentivement, c'est que la ville est située à environ 150 kilomètres de Shanghai et ses 25 millions d'habitants. Le poumon économique a déjà été touché par le coronavirus, avec 219 cas et un mort. Par mesure de précaution, le gouvernement a déjà octroyé trois jours de congés supplémentaires dans l'espoir de retarder le retour vers les villes des centaines de millions de travailleurs migrants rentrés dans leur province pendant le Nouvel An lunaire. Shanghai a également appelé les entreprises à cesser leurs activités une semaine de plus, cependant que des écoles et des universités ont retardé la reprise des cours.

Malgré ces mesures de précautions, l'économie chinoise devrait être durablement plombée : de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer, l'activité touristique est ralentie et la production de nombreuses firmes internationales a été affectée. L'impact se ressent au-delà des frontières chinoises : en raison de l'épidémie, 4,7 millions de touristes pourraient renoncer à l'Italie comme destination de vacances. C'est en tout cas les prévisions avancées ce mercredi par un institut italien, qui chiffre à 4,5 milliards les pertes pour l'économie italienne.

Les Bourses de Chine continentale, elles, ont enregistré un spectaculaire plongeon lundi. Si elles ont nettement rebondi mardi, l'inquiétude est réelle : la propagation du nouveau coronavirus apporte une "nouvelle dose d'incertitude" à la croissance économique, a déclaré ce mercredi la patronne de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avait lui déclaré il y a une semaine que cette dernière "surveillait de près" l'épidémie liée au nouveau virus. "Il y aura clairement des implications au moins à court terme pour la production chinoise", a déclaré Jerome Powell, avec des effets d'entraînement pour d'autres économies.