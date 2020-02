Coronavirus : au large du Japon, 3.700 passagers d'un paquebot placés en quarantaine

En plus de la quarantaine, les passagers sont contraints de rester confinés dans leurs cabines. Impossibles pour eux de profiter de la piscine, des restaurants ou du spa. "On pouvait passer du temps dans les espaces communs et faire des activités, comme jouer au ping-pong. Mais depuis ce matin, nous ne sommes plus autorisés à quitter nos chambres", a déploré un passager japonais auprès de la chaîne de télévision NHK. Les passagers doivent également manger dans leur chambre. "Qu'est-ce que je vais faire pendant 14 jours dans une cabine ? Je peux seulement contempler la mer", a déclaré une passagère à TV Asahi.

D'après les informations de Princess Cruises, l'opérateur du navire, la moitié des passagers du paquebot sont des Japonais. Il y a en tout 56 nationalités différentes à bord.

Comme on peut le constater sur le site Marine Traffic, le Diamond Princess s'est éloigné des côtes japonaises pour accomplir des opérations maritimes habituelles telles que la production d'eau douce. Mais il devra se rapprocher de nouveau du port de Yokohama pour le ravitaillement.