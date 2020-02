Épidémie de coronavirus : carnet de bord des croisiéristes en quarantaine à bord du Diamond Princess

CLOÎTRÉS EN MER - Alors que le nombre de cas déclarés de coronavirus ne cesse de croître à bord du Diamond Princess, un paquebot stoppé au Japon, l'inquiétude et l'impatience des 3700 personnes à son bord augmentent elles aussi. Maintenus en quarantaine, les passagers racontent leur quotidien à bord de ce luxueux bateau devenu prison flottante.

Un navire bloqué au large du Japon. À son bord, 3700 personnes, d'une cinquantaine de nationalités différentes, condamnées à vivre quatorze jours ensemble, enfermées. Ce n'est pas le début d'une nouvelle série Netflix mais bien le sort actuellement réservé aux passagers du Diamond Princess. Mis en quarantaine, officiellement depuis le mercredi 5 février bien que le bateau soit à la dérive depuis lundi, les croisiéristes doivent rester cloîtrés jusqu'au 19 février. Sur les réseaux sociaux, dans des interviews ou dans un groupe Facebook, ils détaillent leur quotidien, sur fond d'inquiétudes, de maladie et d'activités limitées. Jour après jour, LCI recueille leurs témoignages.

Jour 6 : de la Zumba pour faire patienter

Environ 65 personnes de plus parmi les passagers et personnels contrôlés positifs au coronavirus : l'inquiétude est vive, ce lundi, à bord du géant des mers. Notamment au sein des autorités françaises, le Quai d'Orsay ayant révélé que quatre concitoyens sont présents à bord : trois passagers et un membre d'équipage. Malgré ces mauvaises nouvelles, les vacanciers s'occupent comme ils peuvent. Sur Twitter, une jeune femme a diffusé la photo d'un cours virtuel de Zumba, dispensé "pour un meilleur sommeil". "On se prépare pour un nouveau combat demain", a ajouté celle qui, pour patienter, s'initie aussi à… l'origami.

"Vous serez tous ravis d'apprendre qu'on nous a livré des masques à porter en toute occasion", a fait savoir de son côté Matthew Smith, un avocat américain lui aussi présent à bord, qui a également partagé des photos de son repas du soir : salade de lentilles, petits pains, pâtes à la sauce tomate, avec câpres et olives et dessert à la pistache.

Jour 5 : le dimanche, c'est jour de ménage

Encore une fois, le bateau s'est réveillé au son des ambulances. Six nouveaux cas ont été détectés. Sauf que cette fois-ci, l'heure n'est plus à l'inquiétude. En tout cas pas pour les 428 passagers américains. Car ils ont été directement rassurés par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Pour répondre à leurs angoisses, notamment celle liée à la qualité de l'air qui circule dans le bateau, l'agence fédérale des États-Unis a écrit aux ressortissants américains. Elle déclare n'avoir à l'heure actuelle "aucune preuve" suggérant que le virus pouvait se propager entre les chambres via le système de traitement de l'air. Un porte-parole de Princess Cruises assure d'ailleurs lui aussi que le système de filtration est "aux normes". Mais ce n'est pas la seule lettre du jour! Tous les passagers ont du courrier ce dimanche. L'un directement signé par le président de la compagnie Princess Cruises, Jan Swartz. De sa plus belle plume, il annonce aux croisiéristes que, vu les "circonstances" du voyage, chacun sera entièrement remboursé.

Un geste commercial particulièrement apprécié à bord. Tout comme l'autre petit cadeau du jour : un peu de détergent. Avec un service de chambre qui n'est plus celui d'une croisière de luxe, les passagers font leur propre ménage. Heureusement, le soleil est au rendez-vous, permettant aux plus chanceux de sécher leurs vêtements en un temps record. Tout en profitant de la vue!

Jour 4 : c'est une "prison contaminée"

Dans ce huis clos où trois nouveaux cas ont été détectés, la situation devient "vraiment, vraiment effrayante". C'est Michael Ryan lui-même, un haut responsable de l'OMS, qui le dit. Alors que le bilan ne devrait pas s'arrêter là, puisque de nouvelles analyses ont enfin été effectuées sur toutes les personnes considérées "vulnérables", la tension monte dans les rangs. Pour Gay Courter, ce luxueux lieu de vacances n'est plus qu'une "prison contaminée". Elle vient de Floride, et implore le gouvernement et le président des Etats Unis, Donald Trump, d'agir pour sauver ses ressortissants de cet environnement qui "n'est pas sûr".

Il faut dire que les activités pour se changer les idées ne sont pas nombreuses. Les promenades organisées désormais pour tous les passagers consistent en fait essentiellement à faire les 400 pas sur le pont, tous à la file indienne. Bonne nouvelle de la journée cependant : le capitaine a annoncé qu'une ligne d'assistance sera ouverte. Elle devrait permettre de trouver un peu de soutien moral et de réconfort. Parce que, comme l'a souligné Michael Ryan, il y a "beaucoup de choses à faire" pour soutenir les croisiéristes, "pas seulement du point de vue de leur santé physique, mais aussi pour leur santé mentale".

Jour 3 : le virus peut il se propager dans les conduits d'aération ?

L'angoisse commence à se faire sentir. Le nombre de passagers contaminés a triplé, passant à 61 personnes. Certains confient vivre avec une "grande crainte" au ventre. Alors, le moindre petit bruit devient alarmant. Sur Twitter, une passagère dit entendre "une toux persistante" dans la cabine voisine, lui faisant redouter d'être infectée elle aussi, même si la toux peut s'expliquer par l'air conditionné, qui assèche les gorges. Toujours est-il qu'au-delà d'inquiéter certains voisins de chambre, la climatisation pose une autre question : le virus peut-il se propager à travers ses conduits d'aération ? Aucun des passagers n'en a "la moindre idée", le sujet n'ayant "pas été mentionné". Mais, comme David Abel, nombreux sont ceux qui font confiance aux personnels chargés de gérer la situation, qui ont "forcément vérifié cette possibilité". En attendant, pour savoir s'ils sont atteints du coronavirus, les passagers ne peuvent rien faire de mieux que de tester leur température régulièrement, avec les thermomètres distribués ce matin.

Bien que le bar ne soit plus ouvert et le service de chambre à l'arrêt, la vie continue tout de même à bord. Pour le meilleur et pour le pire. Ce vendredi, des membres de l'équipage ont dû faire face à la "blague" farfelue d'une Japonaise en quête d'activités. Alors qu'ils lui livraient l'un des trois repas quotidiens, elle les attendait "avec des algues sur le visage". Une plaisanterie douteuse qui ne les a pas fait rire du tout. D'autant que pour s'occuper d'autres solutions existent : chaînes de télévision supplémentaires, Wi-Fi gratuite ou encore vidéo à la demande en nombre. De quoi faire le bonheur des petits et des grands. Toujours au rayon des distractions, les plus solitaires peuvent, eux, profiter du service d'un site de "sexe webcam" qui propose son contenu en libre accès à bord...

Jour 2 : chaos au petit-déjeuner

Le navire s'est à nouveau rapproché du port de Yokohama pour se ravitailler en nourriture et autres fournitures. Au cours de la manœuvre, un drôle d'appendice est venu s'accrocher à sa coque. Une passerelle recouverte d'une toile blanche qui a permis au capitaine de débarquer les dix nouvelles personnes infectées, accueillies par des "fantômes" aux combinaisons intégrales, masque sur la bouche et casque compris. À bord, l'événement est vécu comme une attraction. La seule du jour, d'ailleurs. Car le temps est long, très long dans cette prison flottante. Et l'équipage n'est pas encore arrivé à s'organiser. Un Britannique, diabétique, a d'ailleurs failli faire les frais de cette mise en quarantaine surprise. Sans repas pendant plus de 18 heures, David Abel a eu peur de "tomber dans un coma". Heureusement, il a pu profiter d'un petit déjeuner... dans l'après midi.

Dans la soirée, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un balcon on pu sortir. "Excités", ils se sont laissé aller une danse de la joie sur le pont. Mais sans se toucher ! Les consignes sont très strictes : tous doivent porter un masque, des gants, et se tenir à au moins un mètre les uns des autres.

Jour 1 : la croisière ne s'amuse plus

La fin du luxueux voyage au bord du Diamond Princess touche à sa fin. Plus de plongeon dans l'une de ses cinq piscines ni de films sur le pont à la lueur des étoiles. Pourtant, aucun passager n'a pu descendre. De fait, le bateau est à l'arrêt depuis deux jours, au large de la baie de Yokohama, au sud du Japon. Lundi, le capitaine a reçu la visite des autorités japonaises, qui lui ont fait savoir que l'un des passagers ayant débarqué à Hong Kong était porteur du coronavirus. Conséquence : des tests sont effectués et la mise en quarantaine décrétée.

En vidéo Coronavirus : que se passe-t-il à bord du bateau de croisière en quarantaine au Japon ?

Sur les 273 occupants testés, dix sont contaminés, selon le ministre japonais de la Santé, Katsunobu Kato. Trois Japonais, trois Hongkongais, deux Australiens, un Américain et un Philippin, membre d'équipage, contraints de quitter le navire pour être hospitalisés. Un débarquement après lequel le Diamond Princess a pu reprendre le large afin d'"accomplir des opérations maritimes habituelles", telle que la production d'eau douce. Depuis, répondant à l'injonction de "se comporter de manière à éviter d'être infectés", le capitaine a établi une consigne drastique : chacun des passagers issus de 56 pays différents doit rester confiné dans sa cabines. Des cabines qui, pour certaines, ne font que 14 mètres carrés sans aucune sortie vers l'extérieur.

Felicia Sideris Twitter