280.000 morts du Covid-19 au Brésil : face à l'ampleur de la crise, Bolsonaro met de l'eau dans son vin

Jair Bolsonaro pouvait-il faire autrement ? Son pays accumule les mauvaises nouvelles : ses hôpitaux sont au bord de la saturation dans la plupart des États, et plus de 2000 décès quotidiens ont été enregistrés à plusieurs reprises la semaine dernière. Mardi, les autorités ont recensé 2841 morts en 24 heures, un nouveau record.

Au total, le pays de 212 millions d'habitants comptabilise 282.127 décès dus au Covid-19, ce qui en fait le deuxième pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue, derrière les États-Unis. Un lourd bilan qui devrait grossir ces prochaines semaines : 90.303 nouveaux cas ont été enregistrés mercredi. Du jamais vu depuis un an.

Cela sera-t-il suffisant pour que Jair Bolsonaro redore son blason ? Le chef de l'État, rétif aux gestes barrière comme le port du masque, se met désormais à en porter un en public… Une stratégie politique plus qu'une conviction sanitaire, juge ses détracteurs. Et pour cause : Jair Bolsonaro redoute un "effet Lula". L'ancien président a recouvré ses droits politiques, et pourrait briguer la tête de l'État à la présidentielle de 2022. Une campagne qui sera sans doute sous le signe du Covid : l'ex-président de gauche s'est fait vacciner devant les caméras et a attaqué d'emblée la gestion "imbécile" de la crise sanitaire par son rival.