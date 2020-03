5 questions sur le confinement total de l’Italie

C’est une mesure sans précédent que le gouvernement italien a prise lundi soir. Vu l’ampleur de la crise sanitaire, Giuseppe Conte a placé l’ensemble de la population, c’est-à-dire 60 millions d’Italiens, en confinement jusqu’au 3 avril prochain. "Il n’y a plus de temps à perdre. Les chiffres nous disent que nous avons une hausse importante des cas de contagion, des personnes hospitalisées en soins intensifs et hélas aussi des personnes décédées", a affirmé le chef du Conseil. Et pour cause, le dernier bilan officiel dénombre 463 décès et plus de 9.000 cas, en grande majorité en Lombardie, au nord du pays.