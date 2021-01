Covid-19 : 500.000 dollars pour désinfecter la Maison-Blanche avant l'arrivée des Biden 

Et si cette opération est habituelle tous les quatre ou huit ans quand une famille déménage et l'autre emménage, cette année avec la pandémie qui fait rage, les 90 employés auront fort à faire. Preuve en est son montant estimé : 500.000 dollars (environ 412.000 euros) d'après CNN .

Selon un responsable de la Maison-Blanche, le nettoyage devrait être "plus profond et plus complet", en raison aussi du comportement de Donald Trump "qui n'a cessé de minimiser la crise sanitaire ces derniers mois, et qui n'a pas toujours respecté le protocole sanitaire en organisant plusieurs rassemblements, durant lesquels beaucoup de personnes ne portaient pas de masques", a-t-il confié en décembre à CNN. Résultat, au total, depuis que le président américain et sa femme, Melania, ont été infectés, début octobre, au moins 36 membres de la Maison-Blanche ont contracté le coronavirus.

Du coup la question est prise très au sérieux par l'entourage de Joe Biden qui vient d'avoir 78 ans. À tel point que certains de ses conseillers seraient favorables à ce que "le président élu n'emménage pas le 20 janvier et reste à Blair House, la maison d'hôtes voisine où lui et sa famille devraient passer la soirée de ce mardi", indique le New-York Times.