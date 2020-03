Coronavirus : accusé d'homicide, le gourou de la secte au cœur de la propagation du virus en Corée du Sud s'excuse

Il est responsable de la majorité des personnes infectées. Le chef de l'Église Shincheonji, décrite comme une secte en Corée du Sud, est accusé d'homicide par le gouvernement de la ville de Séoul, qui a déposé plainte contre lui et onze autres dirigeants. Alors, lundi 2 mars, il a tenu à s'excuser. Et ce de façon un brin théâtrale.

La plainte cible plus spécifiquement le fondateur du groupe, Lee Man-hee. Celui qui est vénéré comme le "Pasteur promis" par ses adeptes est accusé notamment d'avoir violé loi la sur les maladies infectieuses. Le communiqué de presse de la ville affirme ainsi qu'il a "refusé de se soumettre à un test" et qu'il a omis les noms de certains membres dans une liste soumise aux autorités sanitaires, ce qui équivaut à soumettre "de fausses informations et à entraver le travail du gouvernement".

Des accusations niées par le principal concerné. D'abord de façon assez sobre, à travers un communiqué qui indique que le groupe a bien "coopéré" avec les autorités. Puis de façon plus spectaculaire. Lors d'une conférence de presse à l'extérieur d'une église à Gapyeong, au nord-est de Séoul, le leader de ce mouvement religieux s'est agenouillé, implorant la foule en colère de l'excuser. Au milieu des insultes et des cris de la population, il a déclaré vouloir présenter ses "excuses sincères aux gens", au nom de "tous les membres". La voix tremblante, devant des journalistes venus en nombre, l'homme de 88 ans a assuré que cette propagation "n'était pas intentionnelle" et qu'il avait déployé "tous [ses] efforts" pour la contrer. Mais que rien n'y avait fait, et ce faisant, la "calamité" s'est abattue sur son pays.