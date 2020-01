Coronavirus : Air France suspend ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine

Après Air Austral, Air Canada ou encore British Airways, c'est au tour d'Air France de prendre des mesures liées à la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait au moins 170 morts dans le monde. Ainsi, la compagnie aérienne française a annoncé ce jeudi dans un communiqué suspendre tous ses vols réguliers à partir de ce jeudi à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février.

"La priorité d'Air France est d'assurer la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels en France et à travers le monde. Depuis l'apparition du coronavirus, Air France travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales et internationales et évalue en permanence la situation. La compagnie a ainsi décidé de suspendre aujourd'hui tous ses vols réguliers à destination et en provenance de la Chine continentale jusqu'au 9 février 2020", précise le communiqué.